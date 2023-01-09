تواصل أندية المملكة جذب النجوم البارزين في العالم من خلال التعاقد مع صفقات مشابهة لصفقة كريستيانو رونالدو وانتقاله للنصر مقابل 200 مليون يورو.

وذكرت تقارير صحافية، أن نادي الهلال يستهدف التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، فيما يملك ميسي العديد من العروض الأخرى، أحدها من إنتر ميامي الأمريكي، فضلًا عن رغبة قادة برشلونة في إعادته للنادي الذي لعب له طوال مسيرته.

وسيطرق الهلال باب ميسي بعرض لا يمكن رفضه، حيث سيقدم الزعيم للنجم البارز 300 مليون يورو سنويًا، وهو رقم ضخم للغاية في نهاية مسيرة الهداف التاريخي لبرشلونة، ويمكن لميسي بداية من الشهر الحالي التفاوض مع أي ناد يريد؛ نظرًا لأنه لم يجدد عقده بعد مع باريس سان جيرمان الذي يرتبط بعقد يمكنه من خلاله التمديد مع ميسي لعام ثالث لكن باتفاق الطرفين.

والجدير بالذكر، أنه سيلتقي ميسي ورونالدو وجهًا لوجه الشهر الحالي في مباراة ودية بين النصر وباريس سان جيرمان الفرنسي في ختام موسم الرياض.