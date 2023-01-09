فسر خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، سبب أن السنة الكبيسة تكون أطول من السنة البسيطة بيوم.

وذكر أن السنة البسيطة عدد أيامها 365 يوما، ويكون فيها فبراير 23 يوما، في حين يكون عدد أيام السنة الكبيسة 366 يوما، ويكون فيها شهر فبراير 29 يوما، وذلك وفقا لما ذكره في قناة العربية.

وأضاف أن كل 4 سنوات تكون هناك سنة واحدة كبيسة، وتكون أطول من البسيطة بيوم لأن الحسابات البشرية للتقويم لم تستطع محاكاة دقة حركة الأجرام السماوية “الشمس والقمر والأرض”، فيكون هناك نسبة خطأ مقدره في كل سنة، ويتم جمع هذه الأخطاء كل عام، ويكون يوم واحد في السنة الكبيسة.