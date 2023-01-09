سمح مجلس الإشراف على الرقابة في شركة “ميتا” الأمريكية مالكة “فيسبوك”،بمنشورات استخدمت وسم “الموت لخامنئي”، مرشد النظام الإيراني.

واعتبر مجلس الإدارة في قراره الصادر اليوم الاثنين، أن “إزالة المنشور لا تتماشى مع معايير مجتمع ميتا أو قيمه أو مسؤولياته المتعلقة بحقوق الإنسان”.

وتابعت الهيئة المستقلة والممولة من الشركة: “في سياق هذا المنشور والوضع الاجتماعي والسياسي والخطاب العام في إيران، ينبغي التعامل مع “هاشتاغ”: “الموت لخامنئي”، على غرار “فليسقط”..فالأمر يتعلق بشعار خطابي وسياسي، ولا ينم عن تهديد بالفعل”.

وتشهد إيران منذ سبتمبر الماضي احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من جانب شرطة الملالي بسبب عدم التزامها بالحجاب الإجباري.