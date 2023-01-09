تعرض لاعب منتخب الأخضر مدالله العليان لتداخل قوي من أحد لاعبي المنتخب العراقي أثناء مباراتهما ضمن منافسات بطولة كأس خليجي 25 المقامة في البصرة.

وفي الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول تداخل اللاعب العراقي ضرغام إسماعيل بقوة مع لاعب منتخبنا مدالله العليان أثناء هطول الأمطار الغزيرة .

وأبانت اللقطات تأثر مدالله وتألمه بشدة بعد سقوطه على الأرض ، فيما كان المنتخب العراقي متقدماً بهدف.