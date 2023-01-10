تم اكتشاف جثة امرأة أكلتها الكلاب في منزلها بعد أن تقدم الجيران بشكاوى من الرائحة الكريهة التي تخرج من منزلها.

وتم إبلاغ الشرطة عن عقار في حي المطار في مدينة سانتا روزا بالأرجنتين بعد تقارير من الجيران عن رائحة كريهة قادمة من المنزل لمدة أسبوع، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وعند دخول المنزل اكتشفوا جثة السيدة والتي تدعى” آنا إينيس دي ماروت”، التي أكلتها كلابها الخمسة ولم يتبقى منها إلا أجزاء.

وأكد المدعي العام أوسكار ألفريدو كازناف أن الضحية ماتت بسبب توقف التنفس والقلب وأن الكلاب أكلت جزءًا من وجهها وأذنيها بعد وفاتها.