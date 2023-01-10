أوضح مشعل الحميد مدير إدارة سلامة منتجات التجميل بهيئة الغذاء والدواء اشتراطات السلامة في منتجات التجميل التي يتم تداولها، مشيرًا إلى أن الهيئة تهتم بالمستهلك في المرتبة الأولى.

وقال الحميد أن هيئة الغذاء والدواء مسؤولة عن المنتجات التجميل في مراحل التسويق سواء قبله ثم إدراجها في قاعدة البيانات في الهيئة، ثم مراقبتها في الأسواق

وأوضح مدير إدارة سلامة منتجات التجميل بهيئة الغذاء والدواء أن اشتراطات المنتج التجميلي تتضمن عدة نقاط، أولا محتوى المنتج ويجب أن يتوافق مع اللوائح الفنية المواصفات المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ثم المحتوى الظاهر، والتي تتضمن البطاقة التعريفية للمنتج وكذلك الإدعاءات المسجلة للمنتج، ونحت نهتم بالمستهلك في الدرجة الأولى لذلك يجب التوضيح باللغتين العربتين والإنجليزية”

وأضاف الحميد أن مهمة الهيئة التأكد من سلامة منتجات التجميل الموجودة في السوق، وجودة المنتجات ليست من مسؤوليتنا بشكل كامل، لأن الفعالية تختلف من مستهلك لآخر.