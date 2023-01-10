قال الفنان عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية أن الأنباء التي تم تداولها بشأن وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني غير صحيحة.

وأوضح عزوز إن النقابة لم يصلها أي معلومة بشأن وفاة الفنان صلاح السعدني، مشيرا إلى أ أن الأمر غير صحيح.

وقالت نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، أن هناك شائعات كثيرة ضد نجوم التمثيل في مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحة إن وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني إشاعة، وغير صحيح تماما.

وأضافت، الفنان الكبير صلاح السعدني بخير، وبصحة جيدة، ولم يتعرض لأي مشكلة صحية كما يتردد من شائعات.