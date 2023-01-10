أوضح المهتم بالعلم الدكتور محمد قاسم، أن قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة وليست حقيقية.

وأشار محمد قاسم، إلى أنه لا توجد أي أدلة تثبت أن هذه القصة حقيقية، مبينا:” أحد الأشياء الأساسية أن القمر يدور حول الكرة الأرضية، فكان نيوتن يتخيل وجود الأرض ومدفع تضرب منه كرة معدنية وتقذف إلى مسافة معينة، ثم تنحرف وتنزل على الأرض، ثم تقذف بقوة أكبر فتنحرف إلى مسافة أكبر ثم تسقط على الأرض”.

وتابع:” يتم تكرار الأمر تدريجيا إلى أن تقذف الكرة وتدور حول الأرض دورة كاملة مثل دوران القمر حول الأرض”.