قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، إن منطلقات المملكة وطموحاتها في قطاع التعدين وصناعة المعادن ليست محلية فقط، بل هي منطلقات وطموحات تسعى إلى المساهمة في التنمية الإقليمية والعالمية.

وأوضح خالد المديفر، أن المملكة تدرك الدور الذي يمكن أن تنهض به للمساهمة في تلبية حاجات العالم من المعادن في المستقبل.

ومن المقرر أن انعقاد النسخة الثانية لمؤتمر التعدين الدولي سيكون خلال الفترة 10 – 12 يناير الجاري.