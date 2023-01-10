كشفت وزارة التجارة، عن حقوق وواجبات المستهلك في الاسترجاع والاستبدال عند التعامل مع المتاجر الإلكترونية.

وأوضحت وزارة التجارة، أن حقوق المستهلك تتضمن إشعاره بحقه في الاستبدال والاسترجاع خلال 7 أيام، ووضوح شروط الاسترجاع والاستبدال والتكاليف المترتبة عليها، ومعرفة الحالات التي لا يجوز فيها فسخ العقد الإلكتروني قبل الشراء.

وأشارت إلى أن الحقوق تشمل منع وضع عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل”، وكذلك إعادة قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من طلبها بشرط ألا يكون السبب يعود للمشتري.

وتابعت أن الواجبات تتضمن التأكد من قابلية المنتج للإرجاع وإلغاء الطلب، وتحمل كل التكاليف المترتبة على عملية الاسترجاع.