يتمتع كل من العروس والعريس في الهند بالطقوس المختلفة جنبًا إلى جنب مع الأقارب والضيوف، ومع ذلك تتحول الأحداث في بعض الأحيان إلى فظيعة بعد وقوع أي حادث مؤسف مما يتسبب في صدمة الجميع.

ووثق مقطع فيديو، طقوس الزفاف التي تتم بين العروس والعريس. ومع ذلك ، يأخذ الحدث منعطفًا ويتحول غاضبًا بعد أن صفعت العروس العريس، الذي ظهر وهو يحاول بقوة جعل العروس تأكل موزة، لكن العروس ترفض أكلها وتمسك بيد العريس. لكن العريس يضعها بقوة داخل فمها مما يترك العروس منزعجة.

وأقدمت العروس على ضرب العريس لإجبارها على أكل الموز، ورداً على فعل العروس ، يبدأ العريس بضربها، عندما يتوقف العريس تبدأ العروس بضربه مرة أخرى، لتصبح الكوشة حلبة صارعة بين العروسين.