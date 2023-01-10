بالفيديو.. هجوم شرس من فتاة على أخرى خلال حفلة ليلية

وثق مقطع فيديو، لحظة تعرض فتاة مراهقة بشكل متكرر للركل واللكم في الرأس خلال هجوم شرس من زميلة لها في إحدى الحفلات.

وظهرت الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تتعرض للضرب من قبل فتاة أخرى في الشارع بالقرب من Knowsley Heights ، ليفربول البريطانية في حوالي الساعة 7.30 مساءً يوم الاثنين ، 2 يناير.

وكشف الفيديو عن أصوات أشخاص يطلبون من المهاجمة التوقف قبل أن تطلب من المتفرجين “تمرير تلك الزجاجة” – التي يُعتقد أنها زجاجة خمور ، فيما أكدت شرطة ميرسيسايد أن شابة يبلغ من العمر 15 عامًا تم القبض عليها للاشتباه في محاولة الاعتداء بقصد القسم 18 وتم الإفراج عنها بكفالة مشروطة انتظارًا لمزيد من التحقيقات.