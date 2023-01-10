الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء10 يناير

بالفيديو.. هجوم شرس من فتاة على أخرى خلال حفلة ليلية

منذ 30 دقيقة
0
بالفيديو.. هجوم شرس من فتاة على أخرى خلال حفلة ليلية
تابعوا صدي على

وثق مقطع فيديو، لحظة تعرض فتاة مراهقة بشكل متكرر للركل واللكم في الرأس خلال هجوم شرس من زميلة لها في إحدى الحفلات.

وظهرت الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تتعرض للضرب من قبل فتاة أخرى في الشارع بالقرب من Knowsley Heights ، ليفربول البريطانية في حوالي الساعة 7.30 مساءً يوم الاثنين ، 2 يناير.

وكشف الفيديو عن أصوات أشخاص يطلبون من المهاجمة التوقف قبل أن تطلب من المتفرجين “تمرير تلك الزجاجة” – التي يُعتقد أنها زجاجة خمور ، فيما أكدت شرطة ميرسيسايد أن شابة يبلغ من العمر 15 عامًا تم القبض عليها للاشتباه في محاولة الاعتداء بقصد القسم 18 وتم الإفراج عنها بكفالة مشروطة انتظارًا لمزيد من التحقيقات.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

بالفيديو.. هجوم شرس من فتاة على أخرى خلال حفلة ليلية

بالفيديو.. هجوم شرس من فتاة على أخرى خلال حفلة ليلية

منذ 30 دقيقة
0
0
فتاة تقتل شقيقها الأصغر طعناً

فتاة تقتل شقيقها الأصغر طعناً

منذ 44 دقيقة
0
645
&#8220;الزكاة والضريبة&#8221; تدعو الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم

“الزكاة والضريبة” تدعو الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم

منذ 49 دقيقة
0
1149
بالفيديو.. عريس يتلقى عدة ضربات من عروسه خلال الزفاف

بالفيديو.. عريس يتلقى عدة ضربات من عروسه خلال الزفاف

منذ 54 دقيقة
3
1046

سبب زحمه وجاه الرد

منذ 60 دقيقة
0
1558