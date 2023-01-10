قاتل رئيس وزراء اليابان السابق سوي عقليًا وتم تحويله من مصحة إلى سجن

أكدت قناة تي بي إس، بن الياباني، تيتسويا ياماغامي، الذي قتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، سوي عقليا، بعد فحص نفسي، وتم نقله من منشأة طبية إلى سجن شرطة مدينة نارا.

وسيواجه ياماغامي اتهامات بالقتل وحيازة سلاح بشكل غير قانوني بحلول 13 يناير.

ويُشار إلى أن شينزو آبي تعرض صباح الجمعة في مدينة نارا اليابانية، أثناء إلقائه خطابا، لعملية إطلاق نار من الخلف تسببت في إصابته ووفاته.

وأطلق المهاجم تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما رصاصتين من خلف السياسي الياباني، من مسافة حوالي 10 أمتار، وبعد الطلقة الثانية سقط آبي.

والجدير بالذكر أنه أثناء الهجوم أصيب بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، ولوحظ نزيف الدم بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل نزيف في منطقة الصدر على اليسار، منوهة بأنه كان على وعي عند إصابته، ولكن أثناء عملية نقله.