كشفت مصادر اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار عنيف في معسكر الحفاء التابع لمليشيا الحوثي شرق صنعاء في اليمن.

واندلعت اشتباكات بين قوات الجيش اليمني ومسلحين قبليين في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، الشهر الماضي، أدى إلى سقوط 7 أشخاص بين قتيل وجريح.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب” إن مسلحين من قبيلة عبيدة، نصبوا قطاعا على الطريق الدولي في منطقة الرُويك، شرق مدينة مأرب، ومنعوا مرور الناقلات النفطية؛ قبل أن تخرج قوة من الجيش لفتح الطريق بالقوة”.

وأضاف المصدر، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين، أوقعت ثلاثة قتلى وجريحين من القبليين، فيما أصيب جنديان من الجيش اليمني، الذي تمكن من إعادة فتح الطريق الدولي.