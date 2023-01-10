يعتبر الجوز من المكسّرات المهمة للجسم لاحتوائه على العديد من الفيتامينات كفيتامين “ه” و “ب”، كما أنه يحتوى على بعض المعادن المهمة كالكالسيوم والحديد والبروتين والبوتاسيوم، إلا أن تناوله بكثرة له أضرار بالنسبة للأطفال.

وأشار تقرير طبي إلى أن الإكثار من تناول الجوز قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي للطفل، مثل: الانتفاخ والإسهال ووجع في المعدة، والتي قد تؤدي إلى حُدوث جفاف عند الطفل، كما أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة وزن الطفل.

ولفت إلى احتمالية الإصابة بالاختناق، لذلك يُوصى بتَقطيع الجوز إلى قطع صغيرة عند تَقديمه للطفل غير القادر على مضغ الطعام. لتجنّب خطر إصابته بالاختناق مما يؤدي في بعض الحالات الى الوفاة.