أوضحت تقارير بريطانية أن أول قمر صناعي عماني “أمان ، الذي تم إطلاقه إلى الفضاء في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، من المملكة المتحدة ، فشل في الوصول إلى المدار المحدد بسبب خلل فني،

ويُشار إلى أنه تم تحميل “أمان” أول قمر صناعي عماني ، على حاملة الطائرات بوينج 747-400 ، عبر نظام LauncherOne ، كجزء من مهمة فيرجن أوربت الفضائية “Start Me Up”.

وكانت القاعدة الجوية البريطانية مكلفة بإرسال 7 أقمار صناعية منفصلة لصالح عدة دول واحد منها لصالح سلطنة عمان وواحد لبولندا وخمسة من المملكة المتحدة.

والجدير بالذكر أن الفشل الواضح يمثل ضربة أخرى لطموحات الفضاء الأوروبية بعد فشل مهمة سابقة لصاروخ فيجا سي الإيطالي الصنع بعد الإقلاع من جويانا الفرنسية في أواخر ديسمبر.