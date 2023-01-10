أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، اليوم الثلاثاء، أن المملكة داعمة لمصر في كافة الأنشطة.

وصرح وزير البترول المصري، لقناة الإخبارية على هامش مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي، أن هناك تعاون في قطاع التعدين للاستفادة من الثروات الطبيعية.

وقال الوزير المصري: “شرف لنا أن نكون موجودين في المملكة العربية السعودية بالرياض لحضور مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية.. ولا أستطيع أن أنكر دعم المملكة لمصر”.