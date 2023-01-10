أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن مشاركة 60 دولة في مؤتمر التعدين الدولي دليل على أن المملكة أصبحت محط أنظار العالم.
وقال “الخريف” في حديثه على قناة الإخبارية :” أن قطاعات التعدين تعتبر من القطاعات الواعدة”، مُشيرًا إلى أن المملكة استطاعت في وقت قصير أن تحتل موقع مهم .
وأضاف:” أن وجود هذا العدد من المسؤولين دلالة على أن ما وضعناه من محاور كانت ذات أهمية عالية، والمجتمع الدولي حاليًا في أمس الحاجة إلى وجود حلول .”
فيديو | وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف:
مشاركة 60 دولة في #مؤتمر_التعدين_الدولي دليل على أن المملكة أصبحت محط أنظار العالم#الإخبارية pic.twitter.com/7r31gCIMOf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2023
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