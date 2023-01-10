أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن مشاركة 60 دولة في ⁧‫مؤتمر التعدين الدولي‬⁩ دليل على أن المملكة أصبحت محط أنظار العالم.

وقال “الخريف” في حديثه على قناة الإخبارية :” أن قطاعات التعدين تعتبر من القطاعات الواعدة”، مُشيرًا إلى أن المملكة استطاعت في وقت قصير أن تحتل موقع مهم .

وأضاف:” أن وجود هذا العدد من المسؤولين دلالة على أن ما وضعناه من محاور كانت ذات أهمية عالية، والمجتمع الدولي حاليًا في أمس الحاجة إلى وجود حلول .”