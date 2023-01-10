أوضح الأخصائي الاجتماعي عبد المحسن الحنان الأسباب التي تجعل الزوجة كثيرة الطلبات.

وقال الحنان:” هناك أشياء قد تسبب عند الزوجة نظرية مختلفة مثل مقارنة حياتها الزوجية بحياة زوجية أخرى سواء صديقاتها أو اخواتها من حيث الحالة المادية والمعيشية”.

وأضاف ” قد يكون من ضمن الأسباب أيضا مجاراة الموضة والشراء الذي يعتمد على شراء الكثير من الطلبات حيث أن كثير منها يكون ثانوي وليست متطلبات أساسية، فكثرة الطلبات تعيق أحيانا هذا الزوج “.