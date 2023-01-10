مَثُلت امرأة أمام إحدى محاكم أثينا، بتهمة قتل بناتها الثلاث عمدا خلال ثلاث سنوات، في قضية أثارت غضباً عارماً في اليونان.

وتواجه رولا تهمة تسميم ابنتها جورجينا (9 سنوات) في من خلال إعطائها مخدر الكيتامين، حيث توفيت في المستشفى الذي دخلته مرات عدة منذ أن عانت للمرة الأولى من تشنجات مما أدى إلى إصابتها بشلل رباعي.

وبعد القبض عليها باشرت السلطات بتحقيق يتناول وفاة ابنتيها الأخريين مالينا (3 سنوات وإيريس (كانت تبلغ ستة أشهر ).

وبيّنت نتائج فحوصات الطب الشرعي التي أُجريت لهما أن الفتاتين ماتتا اختناقاً، ورغم استمرار التحقيقات، وُجّهت إلى بيسبيريغ في أغسطس اتهامات على خلفية وفاة الفتاتين.