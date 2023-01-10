رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الاتحاد القطري، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سعود المهندي، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، عن كامل حزنه، حيث نعى الراحل المهندي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قائلا: “رحم الله سعود بن عبدالعزيز المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري والآسيوي لكرة القدم وتغمده بواسع مغفرته”.

وأشار إلى أنه خدم وطنه بكل إخلاص وتفان، وأردف:” تعازينا لأسرته الكريمة ولنا جميعًا وللاتحادين القطري والآسيوي.. إنا لله وإنا اليه راجعون”.

يُذكر أن المهندي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونائب رئيس المجلس العربي لكرة القدم عن قارة آسيا.