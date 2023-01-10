تمكنت السلطات الإيطالية، من إلقاء القبض على رجل “غاضب” وجه بضع طلقات نحو جاره وأرداه قتيلا، بعد أن اقتحم الأخير منزله بجرافة إثر خلاف دار بينهما.

وكان ساندرو موغناي، 53 عامًا، يقيم وليمة عشاء لـ 6 أفراد من عائلته في قرية “سان بولو” بمدينة أريزو، حين سمع صوت ضجيج مرتفع قادم من الخارج، فيما عندما خرج ساندرو لتفقد الوضع، رأى جرافة ضخمة تقتحم باحة منزله وتدمر عددًا من السيارات المتواجدة هناك.

ولاحقًا بدأت الجرافة بهدم سقف بيته، ليتبين أن قائدها هو جاره الألباني جيزيم دودلي، 59 عامًا الذي كان على خلاف معه منذ سنوات؛ ليقول ساندرو: “حاولت الصراخ مرارا، إلا أنه تجاهلني تمامًا؛ ما جعلني أحضر سلاحي المرخص من الداخل، وأوجه بضع طلقات نحو جسم الجرافة، إلا أن دودلي استمر في تجاهلي”.

ووجه ساندرو 4 طلقات على قمرة قيادة الجرافة، والتي يجلس فيها جاره؛ ما أدى إلى مقتله على الفور، بينما اتضح خلال تحقيقات الشرطة أن ساندرو موغناي كان على علاقة طيبة بجاره لفترة طويلة، إلا أن صداقتهما تأثرت ببضع مشاكل قبل سنوات فقط، بينما هناك أسباب متعددة وراء خلاف الجارين، من ضمنها الموسيقى المرتفعة والروائح الكريهة وأنابيب المياه وحدود الأرض.