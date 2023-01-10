أثارت سيدة هندية الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي تمارس الرياضة داخل صالة الجيم بفستان لتثبت مدى سهولة الأمر.

وظهرت «رينا سينغ» مدربة اللياقة البدني وهي تمارس عدد من التمارين بشكل مريح من خلال التحرك على مقعد أو اللعب على آلة وتقوم أيضًا برفع الأثقال وتمارس القرفصاء كجزء من تمرينها.

ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً حيث حصد 37 مليون مشاهدة، فيما أعرب الكثير من المتابعين عن انزعاجهم من اختيارها لزيها في صالة الألعاب الرياضية، لافتين إلى انها تفعل ذلك فقط من أجل الشهرة وتصدر التريند.