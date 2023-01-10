“سالك” تعلن عن توفر وظائف شاغرة

أعلنت الشركة السعودية للإستثمار الزراعي “سالك”، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

والوظائف المتاحة بمسمى:

-أخصائي أول إدارة المكافآت والأداء

شرط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو مجال ذي صلة، والشهادة المهنية في الموارد البشرية مثل الموارد البشرية العليا / المهنية (SPHR / PHR) ، SHRM ، إدارة الموارد البشرية (HRM) ، ومستوى CIPD 5 وما فوق ستكون ميزة.

كما يشترط خبرة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات في نفس المجال أو مجال ذي صلة.

-مدير التدقيق الداخلي.

شرط الحصول على مؤهل ماجستير أو دراسات عليا في تخصص معين أو ماجستير في إدارة الأعمال، وخبرة في العمل 8 سنوات مع درجة البكالوريوس.

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