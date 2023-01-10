كشفت مصادر عن اهتمام أحد أندية المملكة العربية السعودية بالإسباني ناتشو، لاعب ريال مدريد، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر، اليوم الثلاثاء، في تقرير لها، إن ناتشو الذي يمكن أن يغادر ريال مدريد، بعد توقف مفاوضات التجديد بين الطرفين يمتلك عرضا بملايين الدولارات من أحد الأندية السعودية، وفق صحيفة “ذا أثليتك”.

ولم تكشف الصحيفة عن اسم النادي السعودي الذي يرغب في ضم اللاعب، علما أن العديد من اللاعبين العالميين ارتبط اسمهم بنادي النصر السعودي، الذي نجح مؤخرا في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة قياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال لم يجدد ناتشو عقده فإن خيار اللاعب الرئيس هو الدوري الأمريكي، بالإضافة إلى امتلاكه عروضا من إسبانيا والسعودية.