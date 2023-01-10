أعلنت البحرية الأمريكية اعتراض سفينة في 6 يناير كانت تهرب سلاحا هجوميا من إيران إلى اليمن.

وأكدت أنه ضبط بداخل هذه السفينة أكثر من 2100 بندقية هجومية كانت في طريقها إلى اليمن.

وأضافت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل إيقافها واعتراضها.