قال أستاذ الدراسات العليا بجامعة القصيم د.عبدالله السحيباني أن الحرمين الشريفين لم يشهدا على مر التاريخ الإسلامي هذا التطور العظيم والتسهيلات.

وأضاف “السحيباني” لقناة الإخبارية أن الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في تطور وتقدم هائل وتزداد يوماً بعد يوم.

وتابع أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين اهتماماً كبيراً وتواكبه بأعلى التقنيات.