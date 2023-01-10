قال أستاذ الدراسات العليا بجامعة القصيم د.عبدالله السحيباني أن الحرمين الشريفين لم يشهدا على مر التاريخ الإسلامي هذا التطور العظيم والتسهيلات.
وأضاف “السحيباني” لقناة الإخبارية أن الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في تطور وتقدم هائل وتزداد يوماً بعد يوم.
وتابع أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين اهتماماً كبيراً وتواكبه بأعلى التقنيات.
فيديو | أستاذ الدراسات العليا بجامعة القصيم د.عبدالله السحيباني:
على مر التاريخ الإسلامي لم يشهد الحرمان الشريفان هذا التطور العظيم والتسهيلات #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/fVzr8ccOuU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2023
من أراد أن يحج عليه أن يختار إيفاد الحجاج في وقت الحج وليس بعد مضي الحج بعدة أشهر والذي يحج إلى كربلاء عليه أن لا يخلط بينها وبين مكة