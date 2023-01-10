قال مدير عام الجوازات، الفريق سليمان اليحيى، إن لدي المديرية فرق ميدانية لرصد الخصائص الحيوية للحجاج من أجل الحماية الأمنية.

وأضاف أنه تم اعتماد خطة حج 1444هـ، لافتا إلى أن إدارات البحوث في المديرية تدرس كل عام جميع الخطط للاستفادة من المواسم السابقة.

وأكد أن الخطط التي تضعها المديرية تكون مستمرة، كما تبدأ خطط العمرة من شهر محرم،كما يتم وضع خطط الحج من بعد إنتهاء موسم الحج مباشرة.

فيديو | مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى: لدينا فرق ميدانية لرصد الخصائص الحيوية للحجاج من أجل الحماية الأمنية#إكسبو_الحج#الإخبارية pic.twitter.com/Q3sdasRQqE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2023