تلقى شاب في قرية في الدقهلية المصرية رد صادم وغير متوقع من أسرة فتاة تقدم لخطبتها وطلب يدها من والده

تفصيلا، خطفت مجموعة مسلحة شاباً من أحد المقاهي بالقرية بعد إطلاق وابل من النيران، نتج عنه إصابة أحد المتواجدين بالمكان، فيما اقتادوا الشاب المقصود إلى منطقة سكن الفتاة التي تقدم لخطبتها.

واعتدى الاشخاص بالأسلحة البيضاء على الشاب وجردوه من ملابسه وتم تصويره وتهديده بنشر الصور حال الاقتراب من الفتاة.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً يفيد بإصابة شاب بطلق ناري في أحد المقاهي واختطاف آخر، وتحركت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية البحث عن المتسببين بالواقعة.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على اثنين من المتهمين، ولا يزال البحث قائماً لضبط 4 آخرين