أوضح المركز الوطني للأرصاد مستجدات حالة الطقس المتوقعة في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع المركز انخفاض درجات الحرارة ابتداءً من فجر غد (الأربعاء) وحتى صباح يوم (الجمعة) على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، شمال المدينة المنورة، مع وجود فرص لتكون الصقيع، وانخفاض درجات الحرارة لتتراوح ما بين 1 و5 درجات مئوية.

وأضاف المركز أن هذا الانخفاض سيمتد إلى مناطق القصيم، الرياض، شمال المنطقة الشرقية، لتتراوح درجات الحرارة في هذه المناطق ما بين 4 و7 درجات مئوية.

كما توقع استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من (الخميس) وحتى (الأحد) الموافق 15 يناير الجاري، بحيث تكون متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان سيول في كل من مكة وعسير والباحة وجازان.

ونبه بهطول أمطار رعدية يومي (الخميس) و(الجمعة) على كل من مكة والرياض والشرقية، فيما تشهد كل من القصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة من (الجمعة) إلى (الأحد).