أودع برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين، وذلك بعد التوجيه الملكي المتضمِّن استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023م؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا؛ وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالاً عوضًا عن 417 ريالاً.

ورفع مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري، شكرَه لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما أولياه من اهتمام ودعم للمواطنين، وحماية الأسر المستحقة، وذلك من خلال التوجيه الملكي بتمديد الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التسجيل لا يزال قائمًا لكل من يرغب بالتسجيل والحصول على دعم البرنامج، وذلك عبر الرابط ca.gov.sa.

وذكر مدير عام البرنامج أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين بلغ 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضِّحاً أن 76% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 ملايين تابع، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.