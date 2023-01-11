تزين معرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج” المقام فعالياته حاليا بسيّارة تعود للملك عبدالعزيز.

وذكر دارة الملك عبدالعزيز، عبدالعزيز الشويمان، أن هذه السيارة كان يستقلها الملك عبدالعزيز رحمه الله في الحجاز.

وأضاف أن هذه السيارة ظهرت في أكثر من محفل خاصة في تنقالته في أرض الحجاز، لافتا إلى أن السيارة من نوع بيرس أرو موديل عام 1934.