وجهت الفنانة سميرة سعيد اليوم رسالة إلى جمهورها أثناء احتفالها بعيد ميلادها، حيث أنها تعد من أيقونات الغناء في الوطن العربي.

وشاركت سميرة سعيد جمهورها عدة صور على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وعلقت قائلة: “عام طويل آخر ورقم آخر يُضاف إلى عمري، لكن لا يزال من الرائع أن أُحاط بهذا الكم من الحب والاهتمام، شكرًا لكم على جعل عيد ميلادي دائمًا خاصًا، وبالتأكيد مع كل هذه الأمنيات، ستكون سنة رائعة

يذكر أن سميرة سعيد طرحت على اليوتيوب، أغنيتها الجديدة، “يامي”، “YAMMI “، وهى الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد “إنسان آلي”، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.