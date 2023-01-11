تعرضت نائبة رئيس كولومبيا فرانسيا ماركيز، أول امرأة من أصل أفريقي تتولى هذا المنصب الثلاثاء، إلى محاولة اغتيال.

وقالت ماركيز: “تم تدمير عبوة تحتوي على أكثر من 7 كيلوغرامات من المواد المتفجرة على الطريق المؤدي إلى مقر إقامة عائلتي -الذي كانت تنوي زيارته-”

وأضافت نائبة الرئيس التي استُهدفت في عام 2019 عندما كانت ناشطة بيئية بهجوم بقنابل يدوية وبالرصاص في الدائرة نفسها: “هذه محاولة جديدة لقتلي”.

وتلقى حراسها تحذيرات من وجود “أشخاص مشبوهين” و”عناصر غريبة” على الطريق المؤدية إلى القرية.

وتعتبر ماركيز شخصية رمزية في أول حكومة يسارية في تاريخ كولومبيا برئاسة غوستافو بيترو.