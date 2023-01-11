أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إتاحة التسجيل على وظائف (إمام) و (مؤذن) لحملة (الثانوية) في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أن الوظائف المتوفرة هي :

1 – وظائف الأئمة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يقل العمر عن 18 سنة

الحصول على الشهادة الثانوية

حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم

اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية

التفرغ التام للعمل

اجتياز الكشف الطبي

حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي

2 – وظائف المؤذنين

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ألا يقل العمر عن 18 سنة

الحصول على الشهادة الثانوية

حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم

اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية

التفرغ التام للعمل

اجتياز الكشف الطبي

حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن التقديم متاح ، وذلك عبر هذا الرابط هنا