قامت جامعة روبيرت موريس بنسلفينيا الأمريكية، بتكريم الدكتور علي آل منصور بعد حصوله على الدكتوراه بالقيادة التعليمية.

ويشار إلى أن محور البحث كان دراسة مدى تأثير أزمة كورونا على إيمان العاملين في الأوساط الأكاديمية من إداريين وأعضاء هيئة تدريس بالعمل عن بعد.

وقال الدكتور علي آل منصور:”بدأت قصة البحث أثناء جاحة كورونا وفي مستهلها ما زلت في بداية مرحلة الدكتوراه”، مشيرا:” اضطررت إلى أن أخلق من أزمة كورونا فرصة بحثية جديد”.

وتابع:”كانت فكرة البحث هي دراسة مدى تأثير أزمة كورونا على إيمان العاملين في الأوساط الأكاديمية من إداريين وأعضاء هيئة تدريس بالعمل عن بعد خلال فترة كورونا وبعد فترة الوباء”.