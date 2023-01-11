أوضح المحامي فهد الدوسري، كيف يكون التعويض للمتضررين من سيول الأمطار في حال خسروا منازلهم ومركباتهم.

وقال الدوسري، خلال لقائه على برنامج “صباح السعودية”، المُذاع عبر القناة السعودية :” أن وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن التعويض في حال وجود تأمين على المركبات والمنازل المتضررة من السيول.”

وأضاف:” أن المالك المتضرر يحق له المطالبة بالتأمين “، لافتًا أن مركز الأزمات والحوادث مختص في مثل هذه الأمور .

وتابع:” أنه في حال عدم وجود التأمين تتكفل الدولة بذلك وتقوم بتشكيل، لجنة لتقييم الأضرار ومن ثم يتم الرفع بها لوزارة المالية وتعويضها .”

#صباح_السعودية | "في حال وجود تأمين على المركبات والمنازل المتضررة من السيول؛ وزارة المالية الجهة المسؤولة عن التعويض" المحامي فهد الدوسري. #قناة_السعودية pic.twitter.com/35M1gJxuu8 — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 11, 2023