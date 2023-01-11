اعتنق كيفن لي، المقاتل الأمريكي السابق في اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة، الدين الإسلامي في عام 2021 ولم يعلن ذلك إلا مؤخرا.

وأعرب المقاتل لي، عن سعادته بسبب تحوله إلى الدين الإسلامي، قائلاً : “لقد قبلت الإسلام، لقد تحولت إلى الإسلام، وقبلت حقا مكاني في الحياة كمسلم، ولأني كنت دائما وحيدا، أدخلني الإسلام نوعا ما في أخوة (مع المسلمين)”.

وأضاف لي: “أتحدث مع المزيد من المسلمين كل يوم، وأشعر بشكل جيد بسبب تشكيل المزيد من الروابط مع هؤلاء الناس”.

وقال كيفن عبر حسابه على “تويتر”: “منذ أن أعلنت عن إسلامي، تواصلت مع الكثير من الناس لتقديم الدعم، أرى كل الرسائل والمكالمات التي أشعر معها بالحب. لله دائما خطة، وأنا سعيد لأنني على الطريق الصحيح”.

وفي تغريدة أخرى، كتب لي: “فقط للتوضيح لأنني أرى الأسئلة، لقد قبلت الإسلام رسميا في حياتي في أكتوبر 2021، لم أخرج علنا حتى وقت قريب، أريد أن أبدأ بودكاست قريبا، وعندها يمكنني التحدث بعمق أكثر هناك”.