أثارت الفنانة السورية رغدة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعادة نشر وصيتها لابنتها بثينة، التي أعلنت عنها في حوار تلفزيوني سابق.

ونشرت رغدة، عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، فيديو من حوار سابق لها أجرته عام 2007 أوصت خلاله ابنتها بعدم إقامة عزاء لها بعد وفاتها، وترك الأصدقاء الحقيقيين يحضرون للوقوف بجانبها، حال فقدانها أمها.

وجاء مضمون الوصية كالتالي : “حبيبتي بثينة أوصيكي، وأنا بكامل قواي الصحية والعقلية والنفسية، لا تستقبلي أحدا للعزاء بعد موتي.. فقط أصدقائك الحقيقيون سيعرفون كيف يأتون إليك ويشاطرونك العزاء الحقيقي”.

وأشارت إلى أن وصيتها جاءت بسبب طقوس العزاء التي حضرتها والتي شاهدت فيها أمور غريبة، وأن الأشخاص يذهبون للعزاء لتصوير الحاضرين والغائبين والحديث في أمور بعيدة عن الحدث نفسه.