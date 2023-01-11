أفادت شركة إنفستكورب بأنها تعتزم استثمار ما يصل إلى مليار دولار في سوق العقار في دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة على وجه الخصوص، وجاء ذلك بعد استحواذ «إنفستكورب» على مستودع في الدمام تبلغ مساحته 215 ألف قدم مكعب.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الصفقة تأتي ضمن 100 مليون دولار قررت استثمارها في قطاع العقار بالمملكة .

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي المناوب للشركة حازم بن قاسم أن قطاع العقار في المملكة يشهد نمواً قوياً.

وقال بن قاسم: ” أن القطاعين اللوجستي والصناعي يمثلان أهمية كبيرة لتنفيذ برنامج التحول الوارد في رؤية المملكة 2030″.

وأضاف:” أن الاستحواذ على المستودع الضخم في الدمام يزيد استثمارات «إنفستكورب» في قطاع اللوجستيات، خصوصاً في الولايات المتحدة، وأوروبا، والهند.”