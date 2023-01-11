أكد رئيس قسم كهرباء القلب بمستشفى الحرس بالرياض، الدكتور هيثم العنزي، أن رياضة رفع الأثقال غير مفيدة لصحة القلب.

وقال الدكتور هيثم العنزي، خلال برنامج “يا هلا” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن رفع الأثقال يرفع مجهود القلب مما يرفع الضغط ولا تكون مفيدة للقلب، بينما الرياضة المفيدة لصحة القلب هي التي يكون فيها جهد وتسارع في نبضات القلب مثل المشي الرياضي.

وأوضح أن الطعام غير الصحي يؤدي إلى الإصابة بالضغط والسكر والكوليسترول، وأمراض القلب، متابعًا: “يجب الابتعاد عن الدهون المشبعة، مثل الوجبات السريعة، والابتعاد عن السكريات، لأنها تتحول إلى دهون ويمكن أن تتراكم في الشرايين، والابتعاد عن تناول كميات كبيرة من اللحوم”.

وشدد على ضرورة تناول الفاكهة والخضروات، لأنها أكثر فائدة للجسم من اللحوم والدهون والأرز، لافتًا إلى أن شرب المياه مفيد لصحة القلب لأن نقص السوائل يؤدي إلى زيادة خفقان القلب، ولكن الكمية الزائدة قد لا يكون لها تأثير مباشر على صحة القلب.