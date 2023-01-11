كشفت وزارة الداخلية الليبية عن ملابسات جريمة مروعة حيث أقدمت سيدة على قتل زوجها، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكسره أكواب قهوة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الزوجة القاتلة “حاولت تضليل العدالة بزعمها أن أشخاصا مجهولين اقتحموا منزلها وعذبوها وقتلوا زوجها”.

وتابع: “غير أنه بالتحقيق معها، اعترفت بارتكابها واقعة القتل بحجة استحالة دوام العشرة الزوجية، وسولت لها نفسها قتل زوجها لإنهاء الحياة بينها وبينه”.

وروت الجانية تفاصيل الجريمة، حيث قالت إن زوجها لا يسمع كلامها ولا يطبق تعليماتها، وقد قام بكسر فناجين قهوة اشترتها مؤخرا، مما أثار غضبها فضربته بعصا المكنسة على رأسه وظهره ورجليه.

وأشارت إلى أنها لم تكن تنوي قتله، لكنها ضربته حتى لا يعيد الكرة، لافتة إلى أنه فقد الوعي بشكل مفاجئ وسقط وارتطم رأسه بالأرض.