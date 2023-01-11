رد الشعب العراقي على الضجة المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بكلام انتقد فيه مسؤولون إيرانيون بطولة خليجي 25 المقامة في البصرة.

ودشن آلاف العراقيين خلال الساعات الأخيرة وسم الخليج العربي رداً على التصريحات الإيرانية التي استنكرت تسمية بطولة خليجي 25 في البصرة باسم “بطولة الخليج العربي”.

وانتشر الوسم على مواقع التواصل الاجتماعي، رداً على ما وصفوه بـ”الاستفزاز الإيراني”، مؤكدين من خلال تغريداتهم أن “الخليج عربي وليس فارسياً” مثلما يدعي المسؤولون الإيرانيون.