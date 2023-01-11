أطلقت هيئة فنون الطهي مبادرة “روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق”، وهي مبادرة وطنية تسعى من خلالها إلى تولي مسؤولية حصر وتصنيف الأطباق المحلية الشهيرة ذات الارتباط الوثيق بالهوية السعودية في جميع مناطق المملكة.

واعتمدت الهيئة تزامناً مع إطلاق هذه المبادرة “الجريش” طبقاً وطنياً للمملكة العربية السعودية وطبق “المقشوش” لتكون الحلوى الوطنية السعودية، اعتزازاً واحتفاءً بهاتين الوجبتين اللتان تعبران عن أصالة المطبخ السعودي وخصوصيته الفريدة.

وجاء اختيار “الجريش” انطلاقاً من كونه طبقاً أساسياً في المجتمع السعودي، ويدعى “سيد الأطباق”، كما أن له انتشار في أرجاء المملكة منذ القدم، فقد جاء ذكره في كتب التراث العربي من خلال الإشارة لنساء الجزيرة العربية عندما يطحنّ القمح يدوياً باستخدام “المجرشة الخشنة” التي تعمل على تجريش الحبوب.

فيما تعد وجبة “المقشُوشْ” من الأطباق ذات الانتشار الواسع في أجزاء من المملكة، وكان لها ذكر تاريخي خلال فترة (1238 – 1309هـ / 1823 – 1891م)، حيث ذُكر بأنها من الأطعمة التقليدية والمُحببة في وسط الجزيرة العربية، وهي عبارة عن أرغفة صغيرة من دقيق الحنطة التي تُقش من على الصاج، ويضاف إليها السمن مع العسل أو الدبس أو السكر، وتقدم عادةً في أي وقت مع القهوة أو الشاي، كما تقدم كثيراً كوجبة إفطار، بالإضافة إلى ارتباطها ببرودة الجو، ونزول الأمطار.