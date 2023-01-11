أتاحت “الصحة” اليوم إمكانية أخذ الجرعة المحدثة من لقاح فيروس كورونا لمن أمضى 3 أشهر من الجرعة السابقة ويرغب في الحصول عليها عن طريق أخذ موعد عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت “الصحة” أن هذه الجرعة تحمل تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة؛ وذلك لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص خاصة مع المتحورات الموجودة في بعض دول العالم، ويعطي حماية أفضل ضد المرض الشديد الناجم عنها.