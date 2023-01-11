كشفت جريدة أم القرى أنها ستنشر في العدد المقبل لها قواعد الأسواق الحرة التي تضمنت أن تكون ساعات العمل في المتاجر التابعة لها بواقع 24 ساعة يومياً.

وأوضحت أن من بين القواعد أن يكون لمشغل السوق الحرة طلب تحديد ساعات العمل إضافة إلى قصر البيع على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها وفق لأحكام نظام الجمارك الموحد.

وتابعت أنه يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشأها إلى الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج المملكة أن إلى أي أسواق حرة أخرى دون رسوم جمركية.