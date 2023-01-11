قررت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب جائحة كورونا، مما يسمح لملايين الأمريكيين بالاستمرار في الحصول على فحوصات ولقاحات وعلاجات بالمجان.

وأُعلنت حالة الطوارئ أول مرة في يناير 2020 مع بدء جائحة فيروس كورونا وتم تمديدها كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين، وكان من المقرر أن ينتهي العمل بموجبها هذا الأسبوع.

وأدت زيادة توفر اللقاحات والأدوية إلى تضاؤل كبير في معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 منذ وقت مبكر من ولاية الرئيس جو بايدن حينما كان يموت ثلاثة آلاف أمريكي كل يوم، لكن لا يزال المئات يموتون يوميا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.