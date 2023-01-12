كشفت مصلحة خفر السواحل اليمنية، عن تسلمها سفينة تهريب سلاح من إيران ضبطتها البحرية الأمريكية في وقت سابق بخليج عمان مع طاقمها المكون من ستة يمنيين.

وأوضحت مصلحة خفر السواحل، في بيان، “تسلمت خفر السواحل -قطاع البحر العربي- فرع المهرة، يومنا هذا الأربعاء 11 يناير 2023 زعيمة (سفينة صيد خشبية) تهريب السلاح التي ضُبطت من قبل سفينة البحرية الأمريكية USS Chinook (PC-9) العاملة في المنطقة تحت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي وعلى متنها ستة مهربين يمنيين في المياه الدولية، خليج عُمان بتاريخ 6 يناير 2023م”.

و أضافت إن “عملية الضبط تمت في ممر تهريب سلاح معروف بعد قدومهم (المهربين) من إيران متجهين إلى السواحل اليمنية”، مشيرة إلى أن السفينة كانت تقوم بتهريب أكثر من ألفي قطعة سلاح آلي نوع (AK-47).