كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعه بشأن الحالة الممطرة العاشرة بمعظم المناطق.

وقال عبدالعزيز الحصيني:”من الخميس 1444/6/19هـ حالة ممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية وأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة مع فرصة سيول وحبات برد”.

ولفت:”هي ‎الحالة الممطرة العاشرة لموسم 1444هـ ، نطاق تأثيرها على أجزاء مناطق مكة والرياض والشرقية والباحةوعسير وجازان والجوف والشماليةوحائل والمدينة وتبوك”.

وتابع:”بدايتها يوم الخميس1444/6/19هـ على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وشرقها و أجزاء من الامارات وسطنة عمان وشرق البحر المتوسط، ومن الجمعة 1444/6/20هـ على نفس المناطق السابقة تمتد ان شاء الله ناحية جنوب منطقةالرياض، السبت1444/6/21هـ تمتد الى الرياض ثم تتوسع الحالة”.