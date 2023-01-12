أظهر مقطع فيديو قديم، مسجد قباء ومسجد القبلتين أثناء زيارة ملك ماليزيا عبدالحليم معظم شاه.

ويعود تاريخ التقاط الفيديو لعام ١٣٩٤ هجريا “١٩٧٤ م”، أي قبل ٥٠ سنة تقريباً.

يذكر أن السلطان عبد الحليم معظم سلطان ولاية قدح شمال البلاد، أدى اليمين الدستورية لتولي منصب ملك ماليزيا الرابع عشر لفترة 5 سنوات، في مراسم تقليدية أقيمت بالقصر الوطني في العاصمة كوالالمبور في 13 ديسمبر 2011.